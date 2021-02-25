Врачи сделали сложные операции школьнику, которому отрезало поездом ноги в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 февраля. Ребенок, лишившийся ног, перенес несколько сложнейших операций. Кроме того, медики сделали ему пересадку кожи, передает корреспондент ФАН.

Врачи педиатрической академии допускают, что 11-летнего пациента вскоре могут выписать. Несчастный случай произошел с ребенком в районе железнодорожной станции Товарная — Витебский. Один из машинистов заметил на путях искалеченного мальчика. Ему отрезало поездом ноги. Ребенка экстренно госпитализировали, а на место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов для проведения необходимой проверки.

В деле разбирается, в том числе, и транспортная прокуратура. Устанавливается личность возможного виновника, сообщал ФАН.