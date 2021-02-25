Порт Петербурга пополнится комплексом для хранения нефтепродуктов

Санкт-Петербург, 25 февраля. Высокотехнологичный и экологически чистый комплекс по хранению нефтепродуктов будет построен в порту Петербурга. Об этом стало известно в ходе встречи членов правительства города.

Проекту модернизации перевалочного терминала для хранения сырья на территории морского порта было решено присвоить статус стратегического объекта. Соответствующим совершенствованием займется ОАО "Петербургский нефтяной терминал", добавили в пресс-службе Смольного. Реализация проекта позволит вкладчику не только отреставрировать старые и технически устаревшие сооружения, но и построить новые.

"Мощности терминала планируется использовать для хранения экологичных видов нефтепродуктов, что необходимо для повышения качества окружающей среды", — добавили в правительстве.

Предполагается, что инвестор приступит к модернизации терминала в ближайшее время: уже подготовлена ​​проектная документация и разработана дорожная карта. Общий объем финансирования составит более 5 млрд рублей. Работы планируют завершить в 2029 году.