Отрицавшего существование холокоста профессора уволили из вуза в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 февраля. Петербургского ученого, который заявил о том, что холокоста никогда не существовало, уволили из Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Ученый лишился должности после семинара с учителями Ленобласти, на котором он выступил с докладом и назвал холокост мифом. О факте увольнения профессора Владимира Матвеева сообщили в пресс-службе СПбГЭУ.

«Профессор Владимир Матвеев больше не работает в СПбГЭУ», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы учебного заведения.

Во время мероприятия с заместителями директоров школ Ленобласти Матвеев заявил, что Холокост является мифом, все его жертвы – преступники, а печи Освенцима использовались для дезинфекции. Решение о том, что детали выступления профессора должна тщательно рассмотреть комиссия по этике, было принято еще в конце января. Однако из-за того, что профессор попал в больницу, заседание вынуждены были перенести на более поздний срок.

В конце января власти Ленобласти прокомментировали слова профессора СПбГЭУ о Холокосте. Доклад Матвеева не подвергался предварительной цензуре. При этом участники мероприятия выразили несогласие с мнением профессора.