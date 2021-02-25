Бюст Моргенштерна за полмиллиона рублей украли из магазина в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 февраля. Грабитель пришел в магазин на Кирочной улице средь беда дня и вынес оттуда бронзовый бюст рэпера Моргенштерна.

Произошедшее попало на видео и появилось с социальных сетях. На кадрах можно рассмотреть, как в помещение входит молодой человек и просит продавца показать ему какой-то товар. Когда девушка отправляется за ним на склад, злоумышленник берет бюст музыканта и спешно выходит вместе с ним из торгового зала.

По словам владельца магазина, на его изготовление ушло около полумиллиона рублей.

Некоторое время назад ФАН сообщал, что главная сваха России Роза Сябитова негативно высказалась о возможности появления памятника Моргенштерну, а также о том, что в его честь собираются сделать музей.