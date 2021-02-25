Депутат Вострецов встретился с петербургскими врачами и посетил ПНИ в Стрельне

Санкт-Петербург, 25 февраля. Встреча врачей с депутатом ГД Сергеем Вострецовым состоялась в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. В ходе мероприятия медработники и парламентарий обсудили ряд важных вопросов.

Вострецов провел встречу с участковыми врачами и работниками скорой помощи Поликлиники № 122 Петродворцового района. Там депутат и сотрудники учреждения обсудили порядок оплаты труда медиков. В данный момент в поликлинике существует практика «внутреннего совместительства», когда врачи вынуждены работать на 1.7–1.8 ставки, чтобы получать зарплату, установленную указом президента РФ. При этом переработка за вторую ставку оплачивается не в двойном размере, как положено, а в два раза меньше. Парламентарий убедил врачей, что в Госдуме уже работают над этим вопросом.

«Врач должен получать установленную ему президентом зарплату, работая на одной ставке, а при необходимости работать дополнительно, ему и платить должны как положено — в двойном размере. Объединение Профсоюзов России СОЦПРОФ уже подготовило свои предложения и в ближайшее время направит их на рассмотрение Премьер министру Михаилу Мишустину», — пообещал он.

Также в рамках рабочей недели в регионе депутат посетил Психоневрологический интернат №2 в поселке Стрельна. Это единственное в России учреждение, где работают только с женщинами. Здесь проживают более 700 постоялиц и трудятся 423 сотрудника. Вострецов отметил высокий профессионализм персонала медорганизации в период пандемии коронавируса и поблагодарил сотрудников за работу.

«Здесь работают особые люди - люди с большим сердцем, и их труд очень важен для всех нас. Ведь любой может оказаться один на один со своими проблемами, и от того, как работает персонал ПНИ, во многом зависит насколько комфортным будет пребывание в таких учреждениях. Низкий вам поклон и отдельное спасибо за наших ветеранов, которые сегодня находятся на вашем попечении!» — обратился к работникам ПНИ парламентарий.

Накануне депутат проинспектировал строительство Психоневрологического интерната №7 Красносельского района. Вострецов отметил, что именно в данном учреждении зарегистрировали самый низкий уровень заболеваемости COVID-19 среди постояльцев. Также состоялась встреча парламентария с главой района Олегом Фадеенко, в ходе которой обсуждался вопрос об обеспечении школьников благоприятными для обучения условиями.