Петербургские мошенники списали 100 тыс. рублей с карты директора банка

Санкт-Петербург, 25 февраля. Глава по качеству сервиса одного из городских банков лишился денег после телефонного разговора с аферистами. Полиция по факту произошедшего проводит проверку.

Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка, где он работает. Злоумышленник уверил, что по счету мужчины производятся подозрительные операции.

Мошенник убедил жертву в том, что третьи лица пытаются купить криптовалюту за его электронные деньги. Директор согласился пройти голосовую идентификацию и назвать пароли, после чего с его карты было списано более 100 тыс. рублей. Позже мужчина понял, что попался на «удочку» мошенников. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела.

Еще один случай телефонного мошенничества ранее произошел в Москве. Там местная жительница после разговора по телефону с злоумышленниками лишилась 15 млн рублей, сообщал ФАН.