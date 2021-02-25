Смольный утвердил проект планировки туристического кластера в Кронштадте

Кронштадт, 25 февраля. Правительство Санкт-Петербурга утвердило проект планирования и межевания туристско-рекреационного кластера в Кронштадте.

По проекту на острове Котлин будет построен музей военно-морской славы, конгрессно-выставочный центр, пять научных центров, кинотеатр, океанариум, гостиница, объекты общественного питания и коммерческие здания. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В рамках проекта планируется построить несколько жилых домов, школу-лицей на 550 мест и два детских сада на 150 и 50 мест. Будут реконструированы три форта, расположенные на территории Кронштадта. Они будут объединены в единую композицию с будущим музеем, это пространство станет центром туристического кластера.

Местные жители поддержали проект, документация прошла общественные обсуждения. Проект предусматривает масштабное развитие транспортного сообщения с Кронштадтом. Городской бюджет профинансирует прокладку внутриквартальных дорог, продление Цитадельского шоссе и реконструкцию Кронштадтского шоссе. Федеральные средства пойдут на ремонт и строительство развязки с КАД.

В Санкт-Петербурге на месте снесенной гостиницы «Северная корона» появится элитный разноэтажный жилой комплекс. Компания-застройщик планирует построить на территории комплекса детский сад, фитнес-центр с бассейном, подземную парковку и коммерческие помещения.