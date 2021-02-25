Кавалер на чужом Mercedes «кинул» возлюбленную с покупкой Hyundai в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 февраля. Правоохранители разбираются в обстоятельстве возможного мошенничества в отношении 30-летней петербурженки. Девушка лишилась 300 тыс. рублей.

По словам заявительницы, она познакомилась с мужчиной на известном сайте знакомств. В ходе общения девушка проговорилась своему кавалеру о недавно проданной иномарке. Мужчина, представившийся Алексеем, предложил помощь в покупке нового автомобиля, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Злоумышленник рассказал о некоем знакомом, который может продать свой Hyundai в рассрочку. Продавец якобы сильно ему задолжал. После согласия жертвы Алексей заехал за ней на Mercedes и повез в автосалон. Девушка осмотрела одну из машин и согласилась на ее покупку. Злоумышленник отвез ее к торговому центру якобы для оформления документов. Он взял у нее 300 тыс. рублей и попросил подождать его в машине, спустя какое-то время предложил пока посидеть в кафе. Далее его телефон уже был выключен.

Водитель Mercedes еще больше удивил жертву. Он объяснил, что работает в одной из компаний, оказывающих услуги каршеринга, после чего уехал. Отметим, что позднее Алексей удалил всю переписку с пострадавшей.

Житель Саратова стал жертвой афериста. Он обогатил лжепродавца на 12 тыс. рублей, сообщал ФАН.