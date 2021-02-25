Временный госпиталь для петербуржцев с COVID-19 в «Ленэкспо» закрылся

Санкт-Петербург, 25 февраля. Инфекционный госпиталь для лечения больных коронавирусом, открытый на площадке выставочного комплекса «Ленэкспо» в Петербурге, прекратил прием пациентов и перешел в резерв.

Это произошло в связи со снижением количества больных COVID-19, сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению. До недавнего времени в «Ленэкспо» работал только один павильон, рассчитанный на 295 коек. Остальные были закрыты ранее.

«Сегодня там началась заключительная дезинфекция. Персонал из «Ленэкспо» вернулся на работу на основные площадки Госпиталя для ветеранов войн на Народной и Старорусской улицах»,- говорится в сообщении комздрава.

Все койки, переоборудованные под прием пациентов с коронавирусом, переведены в резерв. По данным на 24 февраля, в Петербурге насчитывалось 7759 мест для больных коронавирусом и пневмониями, из них свободны 31,3%.

Эпидемическая ситуация в Северной столице стабилизируется. Несколько дней подряд за сутки в городе выявляется менее 1 тыс. новых случаев COVID-19. Впервые за долгое время такой показатель был зарегистрирован 21 февраля. За последние 24 часа зафиксировано 911 заболевших.