Несовершеннолетние свидетели ЧП на железной дороге в Петербурге наблюдались в КДН

Санкт-Петербург, 25 февраля. Подростки, которые проходят по делу о трагедии на железнодорожной станции Товарная — Витебский, наблюдались в КДН. Данный факт будет рассмотрен на ближайшем заседании ведомства.

Свидетели трагического происшествия на железнодорожной станции Товарная — Витебский во Фрунзенском районе Петербурга ранее попадали в поле зрения Комиссии по делам несовершеннолетних. Это обстоятельство в соответствии с действующим законодательством рассмотрят на одном из заседаний КДН Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Речь идет о происшествии, в результате которого 11-летний мальчик лишился обеих ног. Школьник попал под товарный поезд и был госпитализирован. Полиция продолжает выяснение обстоятельств дела.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении уголовного дела по данному инциденту. Разбирательство проходит по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).