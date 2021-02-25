Петербургские водители жалуются на затопление съезда ЗСД из-за потепления

Санкт-Петербург, 25 февраля. Участок дороги между ЗСД и набережной Макарова заполонила вода. ЧП случилось из-за внезапного потепления.

В результате потепления вода парализовала движение по дороге между Западным скоростным диаметром и набережной Макарова. Водители жаловались на то, что при съезде на Васильевский остров их машины буквально тонули.

Вероятно, ЧП произошло из-за неправильных действий дорожников, которые не вывозили собранный снег в соответствующие пункты, а оставляли на улицах. Сейчас в нескольких районах города сугробы превращаются в огромные лужи из-за потепления.

Сейчас скопление воды на проезжей части ликвидировала специальная техника, сообщил начальник управления по связям с общественностью «Магистраль северной столицы» Андрей Цапу.

Ранее ФАН сообщал о ледяном коллапсе в Техасе, который возник из-за жадности энергетиков.