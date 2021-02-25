СК возбудил уголовное дело после ЧП с попавшим под поезд мальчиком в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 февраля. Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП на железной дороге, которое привело к тому, что 11-летний мальчик лишился двух ног.

Следственное управление СК РФ на транспорте инициировало разбирательство по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), сообщила ФАН уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге А.В. Митянина.

Речь идет об инциденте, случившемся 27 января на железнодорожной станции Товарная — Витебский. Жертвой происшествия стал 11-летний мальчик, который лишился обеих ног после того, как попал под товарный поезд. В настоящее время врачи продолжают оказывать помощь пострадавшему.

Также сообщается, что подростки, которые проходят свидетелями по данному делу, ранее попадали в поле зрения Комиссии по делам несовершеннолетних. Данный факт будет рассмотрен в соответствии с действующим законодательством на одном из заседаний КДН Фрунзенского района Санкт-Петербурга.