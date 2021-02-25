Правоохранители задержали трех юношей после изнасилования подростка в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 февраля. Следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении молодых мужчин. Они могут быть причастны к изнасилованию 16-летней девушки.

По данным источника, возможное преступление могло произойти по месту проживания подростка. Своих мучителей она практически не знала. Возраст злоумышленников 18-20 лет.

Ребенок после встречи оказался в больнице. Медики зафиксировали у нее ссадины и повреждения половых органов. Сейчас девочка находится дома.

В Приморском крае злоумышленник затащил женщину к себе в квартиру и под угрозой ножа изнасиловал ее. Затем он сфотографировал обнаженную потерпевшую и начал шантажировать, сообщал ФАН.