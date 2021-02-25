Власти Петербурга подготовили новую схему развития метрополитена

Санкт-Петербург, 25 февраля. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга подготовил новую схему развития метрополитена.

В данный момент предоставленный проект проходит антикоррупционную экспертизу. В опубликованном документе изменены сроки ввода в эксплуатацию некоторых станций городского метро.

Планируется, что вестибюль станции метро «Балтийская» начнет свою работу еще до 2024 года. Ранее его планировалось сдать в эксплуатацию в 2025 году.

Такие станции метро, как «Александрино» и «Проспект Маршала Жукова» будут сданы в эксплуатацию на три года позже. Ранее планировалось, что они начнут свою работу уже в 2027 году, однако согласно новым планам эта дата сдвигается до 2030 года.

Открытия станции метро «Юго-Западная» петербуржцы будут ждать до 2023 года. Ранее ее хотели сдать в эксплуатацию в 2022 года. Одновременно с этой станцией метро в городе заработает и «Путиловская».

Станции «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная» откроют в 2027 году. На три года позже введут в эксплуатацию станцию «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна» – в 2030 году. Остальные станции Красносельско-Калининской линии достроить планируют к 2033 году.

Недавно стало известно, что с 2022 года в петербургском метро начнет курсировать новый «умный» вагон. В салонах появятся USB-розетки, модули Wi-Fi и экраны трех типов: интерактивная карта метро, наддверные табло с бегущей строкой, экраны для трансляции развлекательных и информационных программ.