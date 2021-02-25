Мокрый снег и туман придут в Петербург 25 февраля

Санкт-Петербург, 25 февраля. Туман и гололедица ожидаются в Северной столице в четверг. Днем столбики термометров покажут около четырех градусов тепла.

Об этом петербуржцам сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Из-за высокой влажности плюсовая температура ощущается как мороз. Синоптики предупредили горожан о мокром снеге, переходящем в дождь.

Аналогичная погода сохранится и в пятницу, 26 февраля. Согласно наблюдениям за 59 лет, 25 февраля в городе в основном было пасмурно. Температура воздуха чаще всего варьировалась от −13 до одного градуса тепла. Наиболее холодная погода установилась в этот день в 1963 году. Тогда столбики термометров показали −23 градуса.

Начало календарной весны в Северной столице ознаменуется мокрым снегом и гололедом. Об этом петербуржцам рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными на дорогах города.