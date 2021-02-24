Депутат Вострецов проверил ход строительства спортзала в ПНИ №7 в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 февраля. Депутат ГД Сергей Вострецов посетил с инспекцией Психоневрологический интернат №7 Красносельского района Петербурга, где строят спортзал с бассейном и уличная спортплощадка.

Сергей Вострецов поблагодарил персонал за труд и отметил, что именно в их учреждении была отмечена самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди ПНИ. Кроме того, сегодня состоялась встреча депутата с главой Красносельского района Олегом Фадеенко, во время которой обсуждалось решение вопросов об обеспечении школьников комфортными условиями для обучения.

Депутат Государственной думы напомнил о школе в поселке Хвойный, где нужно перестроить пищеблок. Фадеенко сообщил, что деньги на эту задачу выделены и она будет реализована уже в этом году, как и открытие восьми новых детских садов.

Ранее депутат посетил ПНИ Петербурга, где поздравил постояльцев и сотрудников с Днем защитника Отечества. Праздничные концерты пройдут в учреждениях при поддержке Объединения профсоюзов России «СОЦПРОФ» и Сергея Вострецова.