Эксперты Роспотребнадзора объяснили, как выбрать качественную шаверму

Санкт-Петербург, 24 февраля. Специалисты Роспотребнадзора рассказали петербуржцам, как выбрать качественную шаверму и не нанести вред собственному здоровью.

Это арабское лакомство лучше покупать только в проверенных местах, где соблюдаются правила гигиены и приготовления пищи. Также горожане имеют право требовать в уличных кафе одноразовую посуду и столовые приборы.

Кроме того, согласно вступившим в силу новым правилам, предприятия общепита обязаны иметь документы на продукцию собственного производства. Эксперты отметили, что жарка мяса и других ингредиентов должна осуществляться непосредственно перед продажей.

Если условия хранения не были соблюдены, то продукт может стать причиной сальмонеллеза, дизентерии или пищевой токсикоинфекции. При этом симптомы отравления могут проявиться не сразу.

Жителям Северной столицы рекомендуют понюхать готовую продукцию перед употреблением. Дело в том, что специи и пряности, используемые при приготовлении шавермы, могут маскировать запах испорченной еды.

В Управлении Роспотребнадзора по Петербургу ранее рассказали, почему опасно заедать стресс. Чем больше сахара, жира и соли съедает человек, тем более мощное привыкание он к ним испытывает.