Водителей в Петербурге предложили информировать об уборке снега по СМС

Санкт-Петербург, 24 февраля. Случаи повреждения машин в ходе уборки снега в Санкт-Петербурге стали происходить чаще. Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев предложил оповещать водителей по СМС.

Цивилев направил инициативу вице-губернатору города Николаю Бондаренко. Согласно предложению, водителей Северной столицы нужно информировать о предстоящей уборке снега в городе по СМС. В сообщении будет указано место и время мероприятия.

Депутат отметил, что в период плановой уборки дорог от выпавших осадков устанавливают специальные знаки об ограничении парковки. При этом из-за сильных снегопадов, которые происходили в Санкт-Петербурге в последнее время, уборку проводили в экстренном порядке. Поэтому спецтехника могла нанести вред припаркованным машинам.

До этого сообщалось, что на уборку выпавшего снега в Северной столице направили более 1200 единиц дорожной техники. Также дороги от снега очищали свыше 400 дворников.

Некоторых жителей Петербурга расстраивают недобросовестные управляющие компании, которые не убирают снег. Один мужчина попытался привлечь их внимание, оставив язвительную фразу на сугробе, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».