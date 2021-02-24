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ДОСААФ и Главное военное стройуправление остались без тепла после ЧП в Купчине

ДОСААФ и Главное военное стройуправление остались без тепла после ЧП в Купчине

Санкт-Петербург, 24 февраля. После аварии на воздушном трубопроводе ГВС в промзоне Фрунзенского района без тепла остались здания ДОСААФ и Главного военного строительного управления №14 (ГВСУ).

По данным источника ФАН, труба, поврежденная грузовиком, принадлежит данному ГВСУ. Вскоре на место ЧП прибудет строительный кран, чтобы поднять ее.

ДОСААФ и Главное военное стройуправление остались без тепла после ЧП в Купчине

ДОСААФ и Главное военное стройуправление остались без тепла после ЧП в Купчине

Последствия аварии устраняют сотрудники МЧС, здесь же работает ГИБДД. Ситуация находится под контролем заместителя главы администрации района.

Воздушный трубопровод горячего водоснабжения повредил большегруз, который не вписался в проезд в промзоне в Купчине. Инцидент произошел по адресу Гаражный проезд, 2. Сейчас движение по нему заблокировано грузовиком.

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