ДОСААФ и Главное военное стройуправление остались без тепла после ЧП в Купчине

Санкт-Петербург, 24 февраля. После аварии на воздушном трубопроводе ГВС в промзоне Фрунзенского района без тепла остались здания ДОСААФ и Главного военного строительного управления №14 (ГВСУ).

По данным источника ФАН, труба, поврежденная грузовиком, принадлежит данному ГВСУ. Вскоре на место ЧП прибудет строительный кран, чтобы поднять ее.

Последствия аварии устраняют сотрудники МЧС, здесь же работает ГИБДД. Ситуация находится под контролем заместителя главы администрации района.

Воздушный трубопровод горячего водоснабжения повредил большегруз, который не вписался в проезд в промзоне в Купчине. Инцидент произошел по адресу Гаражный проезд, 2. Сейчас движение по нему заблокировано грузовиком.