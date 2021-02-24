Грузовик повредил воздушный трубопровод ГВС в промзоне Фрунзенского района

Санкт-Петербург, 24 февраля. Грузовой автомобиль не вписался в проезд под воздушным трубопроводом горячего водоснабжения в промзоне Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Происшествие произошло в районе дома 2 по Гаражному проезду. После повреждения трубопровода, принадлежащего частному собственнику, подача горячей воды была перекрыта.

Аварийная бригада работает на месте повреждения трубопровода и решает вопрос о его подъеме. Гаражный проезд заблокирован грузовиком.

Вчера и сегодня в Санкт-Петербурге особенно много дорожно-транспортных происшествий из-за обильного снегопада и плохой видимости. Федеральное агентство новостей сообщило, что за сутки в Северной столице выпала месячная норма осадков.