Беременная камерунка получила удар в живот в петербургском кафе

Санкт-Петербург, 24 февраля. Беременную гражданку Камеруна избили в одном из городских кафе, 26-летняя девушка получила удар в живот, передает источник ФАН.

Потерпевшая приехала в Петербург по студенческой визе. Девушка пострадала от рук знакомого в заведении на проспекте Науки. С закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом брюшной стенки ее доставили в городскую больницу. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Беременная звезда шоу «Дом-2» Ирина Пинчук и ее жених стали участниками конфликта, сообщало Федеральное агентство новостей. Между семьей и компанией парней в кинотеатре возникла ссора, переросшая в драку.