Памятники в Петроградском районе Петербурга адаптируют для скейтеров

Санкт-Петербург, 24 февраля. Гранитные постаменты памятников в Петроградском районе Санкт-Петербурга адаптируют для катания скейтеров. Для этого используют специальное покрытие.

Новый проект предложили сделать скейтеры. Об этом в интервью «Петербургскому дневнику» рассказал глава Петроградского района Иван Громов. Экстремалы рассказали, где им нравится отрабатывать трюки. Особенно удобно делать эти упражнения на памятниках, так как углы постаментов из гранита дают ровный кант. Их геометрия позволяет хорошо слететь на скейте.

Громов рассказал, что ему принесли проекты, которые реализуются в Финляндии и Швеции. Специальные элементы для катания дополняют в городах этих стран уличную среду. Их создают из металла или бетона. Элементы заслоняют памятники, не давая им разрушаться. Громов назвал идею перенять подобный опыт потрясающей и поручил коллегам установить аналогичные заслонки, где это технически возможно.

До этого стало известно, что в столице Крыма открыли скейт-парк. Площадка выполнена профессионально, однако экстремалы считают, что она должна быть больше.