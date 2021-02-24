В Петербурге поставили сразу два мировых рекорда по перетягиванию самолета

Санкт-Петербург, 24 февраля. Два мировых рекорда в силовом экстриме установили в Пулково. Президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко фиксировал результаты для книги рекордов Гиннеса.

Спортсмен-экстремал Денис Вовк выполнял трек-пул с самолетом Airbus A319 в аэропорту Пулково 24 февраля. С первой попытки он продвинул объект на 44 см. Ему удалось протянуть воздушное судно с помощью каната на 4,2 метра, установив новый мировой рекорд.

Атлет уже пробовал неофициально побить рекорд в своей весовой категории (90 кг) в сентябре 2020 года. Тогда ему удалось продвинуть лайнер на 4 метра. В среду Вовку удалось закрепить свое достижение в присутствии международной комиссии для занесения рекорда в книгу Гиннеса.

На этом победы не закончились. Российские спортсмены Денис Вовк и Артем Тарасов решили также установить рекорд в перетягивании самолета за канат, уперевшись в специальную опору. Это упражнение называется Арм-овер-арм. Общий вес атлетов превышает 200 кг, что помогло им также попасть в книгу рекордов Гиннеса. За один час были зафиксированы сразу два мировых рекорда. По окончанию мероприятий Вовк анонсировал перетягивание Сапсана в мае 2021 года.

Ранее ФАН писал о 13-летнем подростке из Казахстана, который продемонстрировал феноменальную гибкость. Он мечтает попасть в книгу рекордов Гиннеса в этой категории и стать высококлассным домристом.