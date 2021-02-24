Петербуржец-рецидивист проглотил сверток с амфетамином на глазах у полицейских

Санкт-Петербург, 24 февраля. Медики госпитализировали мужчину, который попытался скрыть от правоохранителей наркотики необычным образом.

Стражи порядка остановили жителя Северной столицы со странным свертком в Калининском районе. Во время беседы мужчина испугался, что полицейские изымут найденную им "закладку", и проглотил ее. После этого правоохранители вызвали на место инцидента скорую.

Прибывшие медики госпитализировали мужчину в больницу им. Вавиловых, где врач-эндоскопист извлек из его желудка сверток с наркотиками. Оказалось, что в нем лежали пять грамм амфетамина, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Сейчас петербуржец находится в отделении. Ранее он уже был судим за разбой.

В Подмосковье суд вынес приговор местному жителю, торговавшему марихуаной, сообщало РИАМО. За сбыт наркотических веществ мужчина получил 10 лет колонии.