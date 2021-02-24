Почти месячная норма осадков выпала в Петербурге за прошедшие сутки

Санкт-Петербург, 24 февраля. Аппарат вице-губернатора города Николая Бондаренко сообщил о выпадении почти месячной нормы осадков за сутки. Ожидается, что снежный покров увеличится еще на десять сантиметров.

Власти Санкт-Петербурга сообщили о том, что дорожные службы города работают в усиленном режиме. Это связано с большим количеством выпавшего за прошедшие сутки снега и ожидаемым снегопадом. Следом за ним прогнозируется потепление, сообщили в Смольном.

Ликвидацией последствий снегопада 23 февраля занимались 200 погрузчиков и 234 самосвала. Позже были дополнительно привлечены еще 97 погрузчиков и 128 самосвалов. Общее количество задействованной в уборке снега техники достигло 1211 единиц. В работах участвовало 1098 сотрудников дорожной службы города. Отмечается, что количество вывезенного за зиму для переплавки снега побило рекорд — 45,6 тысячи кубометров.

Уточняется, что в уборке снега с крыш задействованы кровельщики. Уборкой тротуаров и дворовых территорий занимаются управляющие компании. В Смольном заявили, что не все компании смогли организовать вывоз снега, поэтому сотрудники дорожных служб включили проблемные адреса в свой график работы по вывозу снежных масс.

Ранее синоптики заявили о том, что в Северную столицу к концу недели придет потепление. Столбики термометров поднимутся до +4 градусов.