Вор-домушник обнес квартиру начальника склада в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 февраля. Сотрудники полиции разыскивают преступника, который вынес из квартиры начальника склада наличные и ювелирные украшения на 257,5 тысячи рублей.

Инцидент произошел на улице Козлова в Петербурге. Злоумышленник взломал замок входной двери, проник в квартиру и похитил ценное имущество. В списке того, что украл домушник: 250 долларов, 15 тысяч рублей, несколько пар сережек с бриллиантами, кольца, золотые цепочки, кулон, обручальное кольцо и серебряные ювелирные изделия, передает ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». С места преступления изъяли следы рук и обуви. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Домушники начали проникать в квартиры аварийных домов в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщало агентство URA.RU. Преступники выносят оставшееся имущество и срезают батареи ради металлолома.