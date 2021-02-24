Ранее судимый петербуржец скончался в собственной парадной

Санкт-Петербург, 24 февраля. Пожилой петербуржец скончался в подъезде в день своего рождения. Ранее он имел проблемы с законом, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Ночью в полицию обратилась жительница Красносельского района и рассказала, что ее сосед лежит на лестнице, не может подняться и стонет.

На место происшествия прибыли врачи скорой помощи. Они осмотрели пострадавшего и не обнаружили у него видимых телесных повреждений. Объяснить, что произошло, мужчина не смог. Спустя несколько минут он скончался. По словам других жильцов дома, погибший был одиноким, а также ранее его судили по статье о незаконном хранении оружия.

Похожий случай произошел в Новотроицке. Жители одного из дворов обнаружили на улице бездыханное тело 38-летнего соседа. По предварительным данным, он оступился, упал и получил смертельную травму, сообщало РИА56.