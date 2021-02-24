Сгнивший труп мужчины нашли в квартире в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 февраля. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели мужчины, чей труп нашли в одной из квартир на улице Тельмана, передает ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Проживающий в соседней квартире петербуржец объяснил, что почувствовал неприятный запах и вошел в открытую дверь. В одной из комнат он обнаружил труп с гнилостными изменениями. Здесь же проживали еще двое мужчин, которые злоупотребляли алкоголем. Тело направили на экспертизу, причины случившегося устанавливаются.

Мертвого рыбака нашли в палатке рядом с озером в Бурятии, сообщало Федеральное агентство новостей. По предварительным данным, мужчина умер от отравления угарным газом.