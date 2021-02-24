«Пробы весны»: жителям Петербурга рассказали о погоде в начале марта

Санкт-Петербург, 24 февраля. Мокрый снег и гололед на дорогах встретят жителей Петербурга в начале календарной весны. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Петербуржцы ждут, когда можно будет попрощаться с зимой и холодами. На 1 марта в городе прогнозируются дожди и мокрый снег, так как придет временное потепление до плюс двух градусов в первые два дня весны. Синоптик предупредил водителей об опасности на дорогах из-за гололеда в ночное и утреннее время.Об этом пишут «Невские Новости».

По словам метеоролога, убирать подальше зимние вещи еще рано, так как временами будут наблюдаться и холода. Он отметил, что в город в первые десять дней марта вернутся холода до минус 15 градусов по ночам.

Сотрудники Ленинградского зоопарка запечатлели на видео жизнерадостную, несмотря на мороз, выдру по кличке Финик, которая валяясь в снежных сугробах играла с красным мячиком. В зоопарке пожелали всем провести отлично выходной, взяв пример со зверька.