Около 25 сантиметров снега выпало в Петербурге за последние два дня

Санкт-Петербург, 23 февраля. Обильные снегопады привели к выпадению 25 сантиметров снега в Петербурге за два дня, сообщили в пресс-службе Жилищного комитета.

В День защитника Отечества к уборке дворов приступили 7,5 тысячи дворников, 622 единицы спецтехники, а также 750 средств малой механизации. Накануне состоялось заседание городского штаба по уборке города от снега.

С начала зимы с внутриквартальных территорий Петербурга вывезено 23,3 тысячи кубометров снежных масс. А за последние два дня специалисты доставили на пункты приема снега порядка 2,2 тысячи кубометров, подчеркнули в ведомстве.

Синоптики ранее предупредили петербуржцев о метели 23 февраля. При этом немного потеплеет.

Главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, в свою очередь, рассказала о наступлении новой климатической эпохи. По ее словам, аномальная погода сохранится в последнюю неделю февраля — в среду и четверг Москву накроют мощные снегопады, после чего потеплеет до нуля градусов.