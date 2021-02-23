Радующуюся аномальным морозам выдру Финика сняли на видео в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 февраля. Сотрудники Ленинградского зоопарка сняли на видео выдру Финика, радующуюся снежной и морозной погоде в Северной столице.

Запись появилась в официальном Instagram-аккаунте зверинца. На кадрах записи можно видеть, как Финик валяется в снегу, подбрасывая лапками свой красный мячик, ловит его, ползает по-пластунски и чистит свой мех. Жизнерадостная выдра привела подписчиков в восторг. Зверька засыпали комплиментами.

«Действительно, Финик», — пишут в комментариях к ролику.

Ранее трогательное видео с утренними объятиями большой белой медведицы Кометы и ее маленького медвежонка опубликовал Ростовский зоопарк. Малыш родился в конце декабря прошлого года и весил всего 500 граммов. Сейчас он уже подрос и вместе со своей мамой радуется каждому новому дню.