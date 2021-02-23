Эксперт Мазур оценил динамику цен на рынке арендного жилья в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 февраля. Петербургский риелтор Андрей Мазур оценил текущее состояние рынка аренды жилой недвижимости в Северной столице Российской Федерации.

Арендодатели готовы пойти на снижение стоимости квартир в нынешней ситуации. Сокращается покупательская способность, а за ней, соответственно, и популярность более дорогих квартир, говорит эксперт. Средняя стоимость аренды жилья в Петербурге в среднем уменьшилась на 4 процента, составив 22 тысячи рублей в месяц.

«Спрос, наоборот, вырос на 14%», — пишет 78.ru.

Хотя сегодня собственники квартир и готовы уступать в цене от одной до трех тысяч рублей, весной прошлого года вынужденные скидки на рынке были ощутимо больше. Из-за пандемии арендодатели снижали стоимость аренды вдвое, так как было трудно найти новых арендаторов, заявляют аналитики.

Жители России начали чаще интересоваться посуточной арендой квартир и домов. Речь идет о жилых помещениях в курортных районах страны, сообщает Федеральное агентство новостей.