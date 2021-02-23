Депутат Вострецов поздравил постояльцев и сотрудников ПНИ Петербурга с Днем защитника Отечества

Санкт-Петербург, 23 февраля. Депутат Государственной думы Сергей Вострецов посетил ПНИ Петербурга, где поздравил постояльцев и сотрудников с Днем защитника Отечества.

Праздничные концерты пройдут в учреждениях при поддержке Объединения профсоюзов России «СОЦПРОФ» и депутата Сергея Вострецова. Сегодня он вместе с артистами посетил психоневрологический интернат в Красносельском районе, где проживают 18 участников Великой Отечественной войны, узники лагерей, блокадники и дети войны.

«Сегодня так мало осталось наших ветеранов и участников событий тех лет, и, как правило, они все нуждаются в серьезном уходе и профессиональной медицинской помощи. Я и мои коллеги из Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ решили посетить все ПНИ 212 округа и в День защитника Отечества порадовать концертами тех, кому мы обязаны жизнью», – рассказал депутат.

Он обратился с поздравительной речью как к постояльцам, так и к работникам ПНИ. Ранее Вострецов поздравил сотрудников БТРЗ с Днем защитника Отечества. При этом он наградил присутствующих грамотами и вручил подарки.