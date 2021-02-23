Петербург возглавил рейтинг самых популярных направлений на 23 Февраля и 8 Марта

Санкт-Петербург, 23 февраля. Петербург стал лидером по числу жителей других регионов России, желающих посетить Северную столицу на 23 Февраля и 8 Марта.

При этом в городе резко возрос спрос на гостиницы. Он практически сравнялся с показателями, которые отмечались до пандемии коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Федерального агентства по туризму.

Большинство россиян на эти праздники собираются именно в Петербург. Также возрос спрос и на экскурсионные туры. Кроме того, город на Неве попал в топ-3 направлений по покупке авиабилетов. Среди других направлений-фаворитов для поездки в праздничные дни оказались Москва и Сочи.

ФАН ранее писал о наиболее популярных направлениях для туризма по Европе в 2021 году. Так, рейтинг лучших туристических направлений в текущем году возглавил город Брага, который еще называют «португальским Римом».