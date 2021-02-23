Петербуржцы поделились фотографиями красочного рассвета в День защитника Отечества

Санкт-Петербург, 23 февраля. Небо Петербурга в День защитника Отечества окрасилось в яркие тона — от желтого до алого и малинового.

Горожане делятся соответствующими фотографиями в социальных сетях. Невероятно красивый рассвет, по словам петербуржцев, можно было наблюдать в промежутке между 07:30 и 08:00.

Запечатлеть его смогли как в центре города, так и на окраинах. Многие отметили, что именно такой рассвет должен быть в День воинской славы.

«Проснулся от того, что вся комната залита алым»; «Внезапно проснулась в розовой комнате»; «Небо в огне», — писали восхищенные пользователи.

Однако сразу после красочного зарева небо полностью затянуло облаками. А к вечеру в городе на Неве ожидается метель.

При этом температурный фон изменится в лучшую сторону. Воздух в городе прогреется до −11 градусов, а по области будет колебаться в пределах −13...−15 градусов.