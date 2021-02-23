Труп пожилого мужчины без признаков убийства нашли в Невском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 23 февраля. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти 56-летнего мужчины, тело которого обнаружили в Невском районе города.

Стражи порядка узнали о гибели гражданина от случайного прохожего. Тот обнаружил тело мужчины в одном из домов на улице Шотмана и вызвал полицию. Погибший был одет черную кофту, брюки и сапоги. На вид незнакомцу 56 лет, сообщил источник ФАН в органах. На данный момент правоохранители пытаются установить личность мужчины.

Что стало причиной его гибели, пока неизвестно. При осмотре на трупе отсутствовали какие-либо следы насильственной смерти. По факту случившегося ведется доследственная проверка.

В Москве труп мужчины нашли в здании МХТ имени Чехова, сообщало РИАМО. Погибшим оказался инженер нижней механизации сцены.