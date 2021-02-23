Безработные налетчики перед 23 Февраля ограбили магазин косметики в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 февраля. Двое преступников обчистили косметический магазин на Пражской улице. Они угрожали продавцам перцовым баллончиком и вынесли бритвенные кассеты на 55 тысяч рублей.

Об ограблении в полицию сообщила директор магазина. Налетчиков оперативно задержали по горячим следам. Ими оказались два безработных местных жителя. Одному из них 40 лет, второму 37 лет.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Налетчики помещены в изолятор временного содержания.

Ранее ФАН сообщал о разбойном нападении на офис одного из крупных российских банков на улице Белы Куна в Петербурге. Преступник угрожал застрелить кассира и похитил 450 тыс. рублей.