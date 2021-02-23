Синоптики предупредили петербуржцев о метели во вторник

Санкт-Петербург, 23 февраля. Облачная погода и метель ожидаются в Петербурге 23 февраля. О таком прогнозе рассказал в социальной сети Facebook специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Погодные условия в Северной столице во вторник окажутся под влиянием теплого атмосферного фронта. В связи с этим небо над городом затянет плотным слоем облаков. Во второй половине дня также прогнозируется выпадение снега.

К вечеру петербуржцы столкнутся с метелью. Однако температурный фон заметно изменится в лучшую сторону: воздух прогреется до −11 градусов в городе, а в области будет колебаться в пределах −13...−15 градусов. Ветер подует юго-восточный со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до показателя в 773 мм рт. ст., что выше нормы.

Жителей Москвы в грядущие выходные ожидает легкая оттепель. Начало первого весеннего месяца выдастся морозным. Вместе с наступлением календарной весны в столицу также придут и холода. Уличные термометры днем будут показывать от −1 до −6 градусов.