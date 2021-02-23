Феминистки Петербурга предложили «женские» названия для станций метро

Санкт-Петербург, 23 февраля. Феминистки в Северной столице провели акцию «Женское метро», дав альтернативные названия станциям подземки в честь великих деятельниц истории, сообщают СМИ.

Свою акцию феминистки приурочили к приближающемуся 8 Марта. Женщины фотографировались на станциях метро с плакатами, на которых были написано альтернативные названия, показывающее влияние великих женщин на историю.

Со слов активисток, большинство названий даны в честь мужчин или их занятий: превозносятся великие поэты, писатели, герои, гении, в то время как имена великих женщин позабыты, по их мнению.

Петербурженки переименовали станцию метро «Маяковскую» в «Бриковскую», «Петроградскую» в «Екатериноградскую», «Проспект ветеранов» стал «Проспектом ветеранок», «Площадь Александра Невского» стала «Площадью княгини Ольги».

Считается, что сейчас феминизм находится в стадии «третьей волны». ФАН подготовил большой материал об истории «движения» и восприятии процесса борьбы женщин за равные права.