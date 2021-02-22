Жители Петербурга жалуются на рост стоимости отопления

Санкт-Петербург, 22 февраля. В Северной столице отмечена завышенная стоимость квитанций за отопление. Чиновники объяснили причину такой ситуации, однако не отрицают и махинации со стороны частных компаний.

В жилищном комитете Санкт-Петербурга подтвердили получение обращений от горожан. По их заявлениям, только в январе 2021 года стоимость отопления в жилых домах увеличилась до 50%.

В администрации рассказали, что сумма может вырасти из-за холода, что вызывает рост расходов. Важно и то, установлен ли в доме общий счетчик. В хрущевках тепло не задерживается, а современные дома имеют высокий класс энергоэффективности, рассказал журналистам глава жилищного комитета Виктор Борщев.

Однако комитет отдельно занимается каждой жалобой петербуржцев. Отмечены случаи, когда частные компании необоснованно завышали плату, ссылаясь на холодную погоду.

Блокадница Вера Павлова из поселка Приморский Феодосийского городского округа 30 лет жила без отопления. Следственный комитет РФ по Крыму взял ситуацию под контроль, передает Федеральное агентство новостей. Позднее вопрос был разрешен, и пенсионерка получила в квартиру долгожданное тепло.