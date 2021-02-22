Преступник попытался в диване скрыться от петербургской полиции

Санкт-Петербург, 22 февраля. Стражи порядка задержали преступника, находящегося в федеральном розыске. Мужчина попытался избежать задержания, спрятавшись в диване.

История началась со звонка встревоженных обитателей многоквартирного дома — они пожаловались в полицию на постороннего мужчину, пытающегося проникнуть в квартиру на шестом этаже. Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили, что «посторонним» оказался сотрудник полиции. Он утверждал, что в помещении скрывается разыскиваемый злоумышленник.

После проникновения стражи правопорядка действительно задержали преступника. Мужчина 1989 года рождения нашел необычное убежище — он пытался спрятаться в диване. Оказалось, разыскиваемый раньше жил в этой квартире.

Также сообщается, что задержанного обвиняют в краже.

Ранее ФАН сообщал о задержании расчленителя из Мурино. Им оказался 65-летний пенсионер.