«Любезный» водитель изнасиловал жительницу Петербурга

Санкт-Петербург, 22 февраля. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства возможного преступления в отношении петербурженки. По словам девушки, она стала жертвой сексуального насилия.

Стражи порядка получили телефонограмму из НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Медики сообщили о пациентке с признаками изнасилования.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что ранним утром пострадавшая шла по улице. Рядом с ней остановился автомобиль Opel серого цвета. Водитель предложил «добросить» ее до нужного места. Он смог убедить жертву, она доверилась ему и села в машину. Злоумышленник остановился возле одного из домов на улице Димитрова. На заднем сидении в салоне авто он изнасиловал пассажирку.

В Петербурге таксист оказался в эпицентре скандальной истории. Во время поездки с клиенткой он включил порно, а затем занялся самоудовлетворением, сообщал ФАН.