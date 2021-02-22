Попавший под товарный поезд в Петербурге мальчик перенес сложную операцию

Санкт-Петербург, 22 февраля. Врачи продолжают оказывать помощь 11-летнему ребенку, который попал под товарный поезд и остался без ног. Медики говорят о положительной тенденции.

Попавший под поезд в Северной столице 11-летний мальчик перенес операцию по заживлению раны на левой части ноги.

По словам медиков, в случае положительной динамики ребенок вскоре может быть выписан и будет заниматься реабилитацией и протезированием. Сам пострадавший хочет поскорее выписаться из больницы и стремится к активному образу жизни.

Врачи педиатрической академии оказывают помощь 11-летнему мальчику, который попал под поезд, «друзья» бросили его на месте ЧП. Детали жуткой истории ранее сообщал ФАН.