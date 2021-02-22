Семья попавшего под поезд школьника из Петербурга собирает деньги на протезы

Санкт-Петербург, 22 февраля. Школьнику, которому поездом отрезало ноги, требуются протезы и серьезное лечение. Об этом ФАН рассказала мама пострадавшего школьника.

Речь идет о покупке специальных бионических протезов. Именно они смогут позволить ребенку практически полноценно передвигаться. Стоимость протезов может доходить до 7 миллионов рублей.

Искалеченного 11-летнего ребенка обнаружил машинист. Он незамедлительно вызвал скорую помощь. Правоохранители в ходе проверки установили, что ребенок стал жертвой несчастного случая в районе станции «Товарная — Витебский», сообщал ФАН.