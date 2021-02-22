Петербуржцам сообщили о поступлении в город крупной партии вакцины «Спутник V»

Санкт-Петербург, 22 февраля. Около 18,6 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступило в Петербург.

В ближайшее время дозы вакцины поступят во все прививочные пункты города. Такую информацию журналистам предоставили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Новая партия вакцины от коронавирусной инфекции является особенной. Ее уникальность заключается в удобстве использования. Дело в том, что вакцина «Спутник V» расфасована по одной дозе в ампуле, что упрощает работу врачей с препаратом, пояснил Эргашев.

По состоянию на сегодняшний день в Северной столице работают 128 пунктов для вакцинации горожан и пять выездных прививочных бригад. На данный момент в клиниках Петербурга 103 тысячи доз.

Недавно стало известно, что в Северной столице уже второй день подряд выявляют менее тысячи больных коронавирусной инфекцией. Несмотря на это, город по-прежнему находится на втором месте по числу новых случаев коронавируса.