Память погибших при тушении гостиницы «Ленинград» пожарных почтили в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 февраля. В Северной столице стартовал XXVII Международный благотворительный турнир по мини-футболу, посвященный памяти пожарных, которые погибли при исполнении служебного долга.

Трагический инцидент произошел 30 лет назад и унес жизни 16 человек. Пожарные погибли при ликвидации огня в гостинице «Ленинград». В результате ЧП скончались девять пожарных, милиционер и шесть человек, которые находились в отеле.

В память о героях с 1995 года проходит Международный турнир по мини-футболу. В нем принимают участие огнеборцы не только из российских регионов, но и зарубежных стран. В 27-м по счету памятном мероприятии соревнуются 17 команд из регионов РФ, а также из Белоруссии.

Пожарные по всей России ежедневно рискуют своими жизнями, вызволяя из огня людей. Чуть ли не каждый день СМИ сообщают о героическом спасении россиян. Буквально на днях огнеборцы с помощью специального устройства вытащили двухлетнего ребенка из горящей квартиры в Железногорске.