Около 45 тысяч кубометров снега утилизовали за сутки в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 февраля. За последние сутки пункты по приему снега Петербурга переработали рекордный суточный объем.

Рекордные суточные 45 тыс. кубометров снега приняли снегоплавильные пункты петербургского «Водоканала». Такую информацию сообщили в пресс-службе предприятия.

«За сутки «снежные» пункты приняли 45 тысяч кубометров снега», – сказано в сообщении.

В общей сложности с начала зимы пункты приема снега утилизировали порядка 1,13 млн кубических метров снежных масс. Всего в городе работают 18 сооружений общей производительностью 101,5 тысяч кубометров снега в сутки.

Для ликвидации последствий сильного снегопада власти Петербурга привлекли более 1200 единиц техники. Помимо этого, для уборки скверов, парков, аллей и бульваров отдельно выделили 361 садовника и 92 единицы спецтехники.