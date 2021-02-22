Жителей Петербурга ожидает сильный снегопад в День защитника Отечества

Санкт-Петербург, 22 февраля. Сильный снег и метель ожидаются на территории Северной столицы в День защитника Отечества. Такое предупреждение опубликовали в Главном управлении МЧС РФ по городу.

Погодные условия станут причиной неблагоприятной обстановки на дорогах, поэтому городским автолюбителям порекомендовали проявить особую осторожность или отказаться от использования личного транспорта в этот день. Пешеходам напомнили об опасности гололеда.

Температура воздуха в этот день будет колебаться в пределах 9–11 градусов ниже нуля. Синоптики спрогнозировали выпадение до 70% месячной нормы осадков в февральские праздники. Погода 23 февраля будет ясной, но ветреной.

Более 1,2 тыс. единиц специальной техники и порядка 400 работников вышли на улицы Северной столицы для уборки улиц от снега минувшей ночью. Около 15 см снега выпало в Петербурге к этому дню.