Российский космонавт Кононенко сделал редкий снимок ночного Петербурга с борта МКС

Санкт-Петербург, 22 февраля. Космонавт Олег Кононенко сфотографировал с борта МКС ночную Северную столицу. Снимок появился на странице госкорпорации «Роскосмос» в одной из соцсетей.

Петербург нечасто удается запечатлеть с МКС. Его координаты не соответствуют траектории полета станции. Опубликованный снимок Петербурга — это настоящая редкость. Что касается МКС, рассмотреть станцию с Земли можно лишь при определенных условиях. МКС освещается Солнцем и отражает солнечный свет на конкретном отрезке траектории, как и Луна.

Аналогичный снимок с борта МКС был сделан два года назад. Пользователи социальной сети Instagram, где появилась фотография, оставили множество восторженных отзывов. Снимок набрал более 11 тыс. лайков. Комментарии оставляли не только петербуржцы, но и выходцы из других городов.

Россиянам ранее рассказали об аспектах реализации лунной программы. Пуск первой российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей» был запланирован на 2028 год. Однако его могут перенести. Совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты.