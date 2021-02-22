Рецидивиста из Москвы задержали за кражу в петербургской больнице

Санкт-Петербург, 22 февраля. Полицейские оперативно «вышли на след» мужчины, которого обвиняют в ограблении в здании больницы РЖД. Его задержали и допросили.

Житель Москвы проник в здание больницы РЖД на проспекте Мечникова и обокрал медсестру, сообщает источник ФАН.

По предварительной версии, фигурант дела зашел в больницу под видом пациента и стал заглядывать в кабинеты. Один их них оказался пустым — подозреваемый зашел туда, где обнаружил сумочку с документами и деньгами.

Установлено, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье.

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